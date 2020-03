Chiapparoli: sanificare scuole, strade e edifici aree pubbliche

VIGEVANO - Una mozione urgente è stata presentata, in vista della seduta di questa sera (martedì), dal consigliere comunale di Grande Nord Enrico Chiapparoli. Con essa si chiede al sindaco di "predisporre la sanificazione degli edifici pubblici, scuole di ogni ordine e grado di competenza comunale, strade, mezzi di trasporto pubblico comunale nonché sul resto delle aree pubbliche no ancora oggetto di sanificazione". La mozione prevede anche un impegno a "richiedere a Trenord e Autoguidovie quali misure di sanificazione hanno messo in atto sui mezzi il cui tragitto interessa la città di Vigevano".