Coronavirus: la BCC di Carate Brianza dona 200mila euro

Considerato il territorio di competenza si è ritenuto di non far venire meno un intervento solidale nei confronti delle due aziende socio sanitarie della nostra zona che, assieme alle unità milanesi, si trovano in questi giorni a sostenere un carico di lavoro eccezionale e rimangono uno straordinario riferimento sanitario per tutta la regione. Sono stati donati infatti 100 mila euro all’ASST di Monza che comprende l’Ospedale S. Gerardo di Monza e l’Ospedale di Desio, gli ospedali che, ricordiamo, sono in prima linea per l’emergenza di tutto il territorio brianzolo. Analogamente si è scelto di sostenere l’ASST di Vimercate che comprende i Poli Ospedalieri di Carate Brianza, Giussano, Seregno e Vimercate, al quale vengono donati 100 mila euro, anche qui per sostenere al meglio la gestione dell’emergenza. Si aggiunge a questi interventi inoltre la risposta positiva ad una esigenza manifestata dall’ASST Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda, struttura riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. La banca ha infatti effettuato la donazione di due importanti strumenti ad utilità scientifica, dei microscopi evoluti destinati al reparto di anatomia e istologia patologica, del valore complessivo di 25 mila euro. «Siamo in un momento che nessuno aveva mai vissuto prima di adesso. Tutta la nazione - afferma il presidente della Bcc Carate Brianza, Annibale Colombo - il mondo intero, tutti noi siamo coinvolti in una severissima allerta sanitaria che vede anche il nostro territorio a rischio. La banca, dal canto suo, ha provveduto ad alcuni interventi utili per la sicurezza dei propri lavoratori e dei propri clienti; sono quasi il 30% i colleghi a vario titolo, incluso smart working, in questo momento a casa, mentre il presidio degli sportelli da questa settimana è limitato alla mattina ed inoltre, a maggior prudenza, vanno avanti le attività di sanificazione. Abbiamo quindi voluto dare un segno tangibile della nostra vicinanza al mondo della sanità, in prima linea per salvare vite nel nostro territorio. E’ decisione unanime del Consiglio che rappresento quindi dare la priorità a tre strutture ospedaliere che “per vicinanza” costituiscono punti di riferimento per trattare le persone colpite dal virus Covid-19. L’intervento verso la struttura del Niguarda va in senso più scientifico, mentre quello a favore delle ASST di Monza e di Vimercate sono ovviamente di tipo interventistico e ci permettono di sostenere tutti i principali Poli Ospedalieri del nostro territorio. Desidero dare a nome mio e del Consiglio di Amministrazione della banca, a tutti i nostri dipendenti, ai nostri soci, ai nostri clienti, un forte messaggio di unità ed allo stesso tempo raccomando il rispetto assoluto delle regole diramate dagli organi competenti che a più riprese ci stanno dicendo che in questo momento la cosa più saggia da fare è rimanere a casa. Per quel che riguarda la necessità dei servizi bancari, lo ricordo, ce ne sono molti a disposizione per cui si può operare per via telematica e sul nostro sito internet ne diamo ampia indicazione». Per i clienti è stato messo a disposizione un link sul sito ufficiale della Bcc di Carate: https://www.bcccarate.it/la-nostra-realta/notizie/421-resta-a-casa-fermiamo-coronavirus.html