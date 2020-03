Morto Baccini, ex direttore Assomac

VIGEVANO - Tra pochi giorni avrebbe compiuto 73 anni, ma Amilcare Baccini, direttore di Assomac fino a settembre dello scorso anno, è scomparso nella notte di lunedì. Le sue condizioni di salute, precarie da diversi mesi, sono peggiorate negli ultimi giorni. Baccini era approdato a Vigevano negli anni '70, incaricato di seguire le relazioni sindacali per l'Avi, l'associazione vigevanese industriali. Nel 1982 fu tra i promotori della fondazione di Assomac, l'associazione nazionale dei costruttori di macchine per calzatura e per conceria. Vennero fuse le due associazioni esistenti (Assomacc e Ucimac) e Baccini diresse la nuova associazione per oltre 35 anni, dalla sede di via Matteotti. "Era un amico, sono molto addolorata - commenta l'imprenditrice Maria Vittoria Brustia, attuale vice presidente di Assomac - L'associazione non era solo il suo lavoro, era la sua vita e la sua passione. Aveva una visione strategica ampia e ci ha sempre guidati verso le scelte giuste per il nostro settore".