Nuovo modulo autocertificazione: occorre anche dichiarare che non si è in quarantena

Il Ministero dell’Interno detta una nuova direttiva per gli spostamenti per evitare che anche le persone in quarantena escano: lo si può scaricare qui

Il nuovo modello deve essere portato con sé quando si esce di casa. E' possibile compilarne uno solo per giustificare un percorso che si effettua in modo ripetuto (ad esempio quello casa-lavoro). Se si è nell’impossibilità di stampare il modulo (se ad esempio non si possiede una stampante) e si viene fermati dalle forze dell’ordine, si può rilasciare loro una dichiarazione verbale, che sarà trascritta e sulla quale potranno poi essere effettuate verifiche. Rocordiamo che chi viola i divieti può andare incontro a pesanti conseguenze: si rischia un’ammenda fino a 206 euro e l’arresto fino a tre mesi e una denuncia per reati dolosi contro la salute pubblica.