Pavia, 31 anni fa il crollo della Torre Civica

Era il 17 marzo del 1989 quando alle 8.55 la Torre Civica di Pavia crollò improvvisamente su se stessa, sgretolando 8.000 metri cubi di mattoni, sabbia e granito. Quattro persone rimasero sotto le macerie: Pia Casella Comaschi, 52 anni, Giulio Fontana, 76 anni, Adriana Uggetti, 18 anni, e Barbara Cassani, 17 anni. Altre quindici rimasero ferite in un crollo che non ha mai avuto spiegazione. Oggi, per ovvie ragioni, non si è svolta alcuna celebrazione solenne, ma il Sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi ha voluto comunque commemorare quelle vite spezzate.