Dai Bersaglieri tre assegni alle Croci per l'acquisto di Dpi

VIGEVANO - «I bersaglieri e i simpatizzanti dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, sezione di Vigevano, vorrebbero ringraziare le Croci (Rossa, Azzurra e Verde) operanti nel territorio cittadino per l'impegno e l'immenso lavoro che stanno svolgendo in questo periodo di grave emergenza, con una donazione che, seppur piccola, potrà permettere l'acquisto di dispositivi di protezione individuali di estrema importanza per lo svolgimento del loro lavoro», sono le parole che hanno accompagnato la consegna di tre assegni di 400 euro, uno per ciascuna Croce. «Tutti insieme, DI CORSA, riusciremo a sconfiggere questo virus!».