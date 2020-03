A fare la spesa anche due volte al giorno, passeggio con il cane per chilometri da una parte all'altra della città, passeggiate in campagna che si trasformano in "crocchi”. Gambolò - che conta nove casi di contagio al Covid-19 - ha annunciato un giro di vite. Tolleranza zero contro chi mette a rischio la propria e la salute degli altri.