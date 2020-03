Coronavirus: Vigevano chiude i distributori automatici h24 di bevande

L'ordinanza è stata firmata poco fa dal sindaco di Vigevano, Andrea Sala. Stop anche agli assembramenti nei locali dove sono stati collocati distributori automatici h24 di bevande. La proposta è arrivata al termine di controlli da parte delle forze dell'ordine che hanno evidenziato assembramento di persone. Sala chiede anche più controlli. La Questura assicura un impiego maggiore di uomini e mezzi in supporto alla Polizia Locale. «Troppa gente ancora per strada, molti cittadini non hanno capito la gravità della situazione. Chiedo un atto di responsabilità».