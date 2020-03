Covid: 170 i positivi ricoverati, di cui 24 in terapia intensiva

Circa 170 pazienti Covid positivi ricoverati tra ospedale di Vigevano (90 o poco più) e istituto clinico Beato Matteo (80), di cui 24 terapia intensiva (rispettivamente 14 e 10). Tra loro anche diversi inviati dalle zone di Lodi, Cremona e Bergamo. Questi sono i dati faticosamente raccolti ieri sera, mercoledì, sulla situazione in Lomellina. Ai sei reparti già riservati ai positivi proprio nelle ultime ore se n’è aggiunto un settimo con la riattivazione di 18 letti da destinare a pazienti in via di remissione in Pneumologia a Mortara, che era stata svuotata la scorsa settimana per effetto del trasferimento degli specialisti, necessari a Voghera per la terapia sub-intensiva.

Grazie anche al reperimento di nuovo personale si è deciso di riaprire il reparto, con metà letti di Pneumologia, per pazienti Covid positivi, mentre nell’altra ala sono stati spostati i pazienti negativi già ricoverati in Medicina, che così ha liberato i suoi 28 letti e resta a disposizione per eventuali, futuri utilizzi.

Intanto il dottor Camillo Schiantarelli, 70 anni, ex primario di Medicina interna a Mortara, in pensione per raggiunti limiti di età dal 1° dicembre scorso, torna in corsia a tempo pieno. Non ha esitato a presentare domanda all'avviso pubblico indetto dall'Asst: «In questo momento difficile – dice – mi sono messo a disposizione per dare il mio contributo». Ha già ripreso servizio nei giorni scorsi, sempre alla Medicina a Mortara, con un contratto di lavoro autonomo di tre mesi, per 38 ore settimanali.

Leggi i servizi completi sull'Informatore in edicola da giovedì 19 marzo.