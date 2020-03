La legge di Ohm spiegata in streaming

In un momento nel quale anche le scuole si devono “inventare” percorsi scolastici alternativi ed interattivi, gli imprenditori di Confartigianato Imprese Lomellina mettono a disposizione il proprio know how, le proprie conoscenze e diventano “docenti a distanza”. Il primo esperimento in questo senso si terrà domani, venerdì 20 marzo alle 11 in video conferenza con la classe 3G dell’istituto Bramante di Vigevano. Con il coordinamento e la supervisione della professoressa Flaugnatti, il Presidente della Categoria degli Impiantisti, Roberto Gaviglio, sempre sensibile a questo tipo di interventi formativi, realizzerà un laboratorio di scienze per illustrare in modo pratico Legge di Ohm.

Il fisico tedesco Ohm agli inizi del 1800 definì i concetti di intensità di corrente e di forza elettromotrice formulando la legge che porta il suo nome e che ebbe un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'elettrotecnica. Con la presenza di un multimetro digitale e di una stufetta di tipo da bagno verranno misurati i valori di tensione di rete e di resistenza della stufetta , per calcolare il valore della corrente che scorre all’ interno dei cavi, alle due potenze diverse della stufetta. Successivamente, con una pinza amperometrica si verificherà la correttezza del risultato, mentre la stufa è in funzione e, dai parametri che verranno riscontrati, verranno calcolati i watt consumati dalla stufetta alle due diverse potenze. Oltre ad illustrare in modo pratico la Legge di Ohm, Roberto Gaviglio effettuerà un secondo esperimento con la realizzazione di un collegamento in serie in parallelo di tre luci led. In sostanza, grazie all’ intervento dell’ artigiano, verrà messo in pratica quanto studiato sul libro di testo di Scienze dagli alunni di 3 media con attrezzi di misura e calcoli realizzati con strumenti reali.

"Si tratta di un esperimento - si legge in un comunicato di Confartigianato - ma possiamo giurarci che quando tutto tornerà a regime, interventi di questo tipo diverranno sempre più frequenti, anche perché in questo modo gli alunni potranno davvero vedere in modo pratico, tante procedure e formule dapprima soltanto studiate, magari con scarsa voglia".