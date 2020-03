Lavori infiniti al Pollini: la Provincia caccia l'impresa

Il cantiere per le nuove aule dell'istituto Pollini all’ex ospedale Sant’Ambrogio di Mortara da contratto doveva durare 8 mesi. Invece ne sono passati 21 e i lavori non sono ancora finiti: una nuova uscita di sicurezza, anziché su una scala d'emergenza, si affaccia sul vuoto. La Provincia, dopo aver concesso proroghe dei termini, ora ha perso la pazienza. Il presidente Vittorio Poma, accogliendo la richiesta del direttore dei lavori, ha dato mandato al dirigente di cacciare l’impresa appaltatrice, la Coedis srl di Ticineto (Alessandria): risoluzione del contratto per inadempimento. L’ente adesso dovrà cercare qualcun altro per finire i lavori.

