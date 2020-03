Sky sospende la fatturazione ai clienti Business

Sky ha annunciato di aver sospeso la fatturazione ai propri clienti business Bar Hotel fino al 3 aprile, in attesa di comprendere meglio l’evolversi della situazione.

"Bene, ottima notizia. Una scelta tanto saggia quanto opportuna. Lo avevamo chiesto, considerato che di fatto pub, ristoranti, sale scommesse e così via, erano impossibilitati ad usufruire del servizio", afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. "I divieti del Governo hanno generato una impossibilità sopravvenuta che avrebbe giustificato la sospensione dei pagamenti o il recesso dal contratto. Ora, con la decisione di Sky, tutto si risolve per il meglio", conclude Dona.