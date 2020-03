Ancora troppe, anche oggi, le uscite ingiustificate. Il Comune di Pavia lancia un nuovo appello a rispettare le disposizioni. Segnalati numerosi casi di uscite di gruppo: passeggiate in famiglia lungo le rive del Ticino, anziani a passeggio, bevute in compagnia sulle panchine, runners ovunque. "Chi non rispetta le regole richia importanti sanzioni amministrative e penali", ammonisce il Comune.