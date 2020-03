Coronavirus, lo sportello di ascolto gratuito è via Skype

Nove psicologi professionisti sostengono, in forma totalmente gratuita, sia gli operatori sanitari e sociali sia le persone comuni ormai al limite dal punto di vista emotivo. I colloqui, ovviamente, si tengono a distanza. Al telefono, o su Skype. Così l'associazione vigevanese Idealmente SondaPiù va in supporto dei tanti che vogliono un ascolto in questo momento terribile. L'iniziativa si chiama "Quando la natura ci pensa". «Chiamano soprattutto infermieri, medici - conferma Stefania Spada, la fondatrice del centro - con storie da fare accapponare la pelle. Ogni giorno sentono l'ultimo respiro dei pazienti. Condividere il dolore, essere ascoltati, ricevere un sostegno è fondamentale. Non potevamo tirarci indietro». Finora hanno usufruito del servizio una trentina di persone, anche cittadini comuni che hanno un parente ricoverato, o un amico. Non possono fargli visita. Sfogarsi aiuta. I contatti e gli orari per prendere contatto con Idealmente SondaPiù sono sulla locandina allegata.