Coronavirus, arriva lo sportello di ascolto per elaborare il lutto

Uno sportello di ascolto per contenere le emozioni del lutto e ricevere sostegno. Succede anche questo nei tristi tempi del Coronavirus, sempre via Skype, Whatsapp o al telefono. Il centro di consulenza familiare di Vigevano di corso Torino 36/B è a disposizione del pubblico per offrire uno spazio di accoglienza, ascolto e supporto. Chiamando il numero 371.4827780 è possibile avere colloqui gratuiti di orientamento ed essere messi in contatto con un professionista della relazione d’aiuto, un consulente familiare, uno psicologo, uno psicoterapeuta, sempre senza dover pagare nulla. Il numero di incontri virtuali è di 3, prolungabili al bisogno. "Aiutami a dire arrivederci" (questo il nome del nuovo sportello) offre aiuto a chi deve affrontare la scomparsa di una persona cara con ascolto empatico, sostegno e contenimento emotivo. In un periodo in cui molti non hanno neanche potuto salutare i propri congiunti deceduti. Si può anche prendere contatto via mail a info@accfvigevano.it. Gli orari di ascolto sono da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Sabato dalle 9 alle 12. Il progetto è promosso dalle diocesi di Vigevano, Pavia e Tortona, e organizzato dalla Caritas vigevanese e dall'Associazione Centro di Consulenza Familiare, Accf.