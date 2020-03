Abbiategrasso, il messaggio del Sindaco Cesare Nai

«Cari abbiatensi, il prezzo che la nostra comunità sta pagando a questa terribile emergenza è davvero grande perché devo purtroppo comunicarvi il decesso di un altro nostro concittadino a seguito del contagio - comunica il primo cittadino - Esprimo, con grande tristezza e a nome di tutta la cittadinanza, le più sincere e sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari.

Sono quindi quattro le persone purtroppo venute a mancare nelle ultime settimane. Inoltre le autorità sanitarie mi hanno comunicato 5 nuovi casi di positività di nostri concittadini per un totale di 41. Come vedetel'emergenza continua nella sua enorme gravità e non si ferma! Richiamando ciascuno di noi ad un forte senso di responsabilità e a fare ancora di più per rispetto di noi stessi e degli altri, RESTIAMO A CASA e adottiamo TUTTE LE PRECAUZIONI consigliate nella maniera più scrupolosa possibile».