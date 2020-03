Morto il professor Inglese, già primario a Novara

Si è spento ieri all’ospedale Maggiore di Novara, dove era ricoverato dopo aver contratto il coronavirus, il professor Eugenio Inglese, 75 anni, di Mortara, che proprio a Novara è stato per vent’anni primario di Medicina nucleare, dal 1990 al 2010, quando andò in pensione. Era stato anche professore associato di Diagnostica per immagini all’università del Piemonte orientale.

Laureatosi a Pavia, veniva da una famiglia di medici: il fratello, Luigi, primario di Emodinamica a San Donato, e la sorella, Annalisa, medico di base a Mortara. Considerato uno dei padri della cardiologia nucleare in Italia, si era formato professionalmente all’ospedale Niguarda di Milano, dove lavorò per dieci anni, dal 1980 al 1990, prima di essere chiamato a Novara a guidare la Medicina nucleare. Aveva due figli, il minore dei quali, Carlo, perse la vita a soli 24 anni, nel 2008, in un tragico incidente stradale a Parona in cui morirono anche due automobilisti.