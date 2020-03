Il De Rodolfi ipotizza una denuncia contro Suvilla

VIGEVANO - Continua il botta e risposta tra la Rsa De Rodolfi e l'ex assessore Furio Suvilla, ora leader del movimento Vigevano Futura. Dopo il video di Suvilla della scorsa settimana, nel quale si parlava di misure di sicurezza non adeguate e protocolli non rispettati, di anziani ospito febbricitanti e del caso di contagio al centro diurno, ora arriva - dopo la risposta del direttore Andrea Deplano - anche la minaccia di azione legale da parte della presidente dell'Azienda Multiservizi Claudia Canini e del Cda. "Riteniamo di cattivo gusto - si legge nella lettera - fare propaganda elettorale in queste circostanze, soprattutto se basata su considerazioni personali prive di fondamenta, che generano incertezze, preoccupazione e sofferenza negli animi di persone già provate dagli eventi. Non si gioca con la vita e con i sentimenti degli esseri umani. Porgiamo i nostri più sentiti ringraziamenti a quanti, con tanto impegno e competenza, si adoperano per affrontare e superare al meglio questo momento di estrema difficoltà, riservando contro coloro i quali abbiano gravemente e inutilmente diffuso notizie palesemente infondate ogni più opportuno

provvedimento, anche avanti le competenti autorità". Da parte sua Suvilla ha replicato nella mattinata di lunedì con un nuovo video, attraverso il quale giudica del tutto campata per aria l'ipotesi di denunce nei suoi riguardi e ribadisce la correttezza delle informazioni fornite tramite i social. "Contro di noi - dice - è in corso un attacco politico, diamo fastidio. E le smentite date non sono altro che conferme di quanto da noi affermato"