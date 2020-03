Mascherine dalla Elettrotecnica BC

VIGEVANO - Qualche modifica al software e alla meccanica di una macchina ed ecco in città una mini-produzione di mascherine. E' l'iniziativa adottata da una delle più note aziende meccaniche della città, la Elettrotecnica BC. "Tra le nostre macchine - spiega l'imprenditore Francesco Cottino - ve ne è una che lavora la stoffa, in pratica produce le tomaie per le sneakers. Con qualche modifica riusciamo a produrre delle mascherine in polietilene, che sono lavabili e quindi utilizzabili più volte". Naturalmente non si tratta di presidi medici o sanitari e sono utilizzabili dai cittadini comuni, avendo lo stesso filtraggio delle classiche mascherine da sala operatoria. "La nostra produzione è limitata - prosegue Cottino - quindi le mascherine sono a disposizione di chi vuole venire in azienda a prenderle: basta suonare al citofono, chiedere la quantità e provvediamo a consegnare, senza che nessuno entri in fabbrica e vi siano contatti fra le persone". Distribuzione ai singoli cittadini, quindi, ma anche ad associazioni eventualmente interessate a utilizzarle o diffonderle. Ovviamente le mascherine vengono consegnate a titolo gratuito. La Elettrotecnica Bc si trova in viale Indipendenza, 42 (zona industriale Brughiera).