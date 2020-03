Mercoledì sciopero generale in Lombardia

Uno sciopero generale regionale è stato proclamato per mercoledì 25 marzo in tutta la Lombardia dalle varie categorie di Cgil, Cisl e Uil. L'agitazione riguarda, come comunicano i sindacati, "tutte quelle aziende che non hanno produzioni davvero essenziali e di pubblica utilità per le necessità del Paese e in tutti quei luoghi di lavoro dove non ricorrano le condizioni di sicurezza".