Croce Verde: una raccolta fondi per la rianimazione dell'Ospedale di Vigevano

Anche la Croce Verde ha attivato una raccolta fondi per andare in aiuto dell'Ospedale di Vigevano, sotto pressione in questa emergenza Covid-19. «Abbiamo deciso di attivare una raccolta fondi per l'acquisto di ventilatori polmonari da donare al reparto di rianimazione dell'Ospedale Civile di Vigevano - spiega la dott.ssa Claudia Pivi, presidente della Croce Verde Vigevano - Insieme possiamo fare la differenza e far sì che il piccolo gesto di ognuno di noi diventi un grande risultato per il nostro ospedale e per tutti i nostri cari». E' possibile effettuare un versamento utilizzando il seguente IBAN: IT18D0521623000000000086450 con la causale "Croce verde Vigevano per un ventilatore polmonare".