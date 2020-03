Salice: anche Villa Esperia accoglie malati Covid-19

Il team multidisciplinare interverrà su pazienti che, dopo la condizione maggiormente acuta della malattia, richiedono ancora un trattamento continuo e altamente qualificato. La Casa di Cura Villa Esperia permetterà così di liberare più rapidamente posti letto per pazienti acuti ed assicurare una risposta più efficace ed efficiente al pressante bisogno di salute che oggi il territorio lombardo e pavese stanno manifestando. «Abbiamo provveduto al momento ad isolare e convertire un intero reparto e nella giornata odierna sono stati accolti i primi pazienti Stiamo valutando la possibilità di riconvertire altri reparti secondo necessità. Siamo costantemente in contatto con l'ATS e l’ASST di Pavia per coordinare i trasferimenti» ha dichiarato la dottoressa Adele Andriulo, Direttore Sanitario della struttura.