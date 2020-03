Contrasto alla ludopatia, assistenza anche in emergenza coronavirus

PAVIA - Simone Feder, psicologo e direttore della Casa del Giovane di Pavia, spiega come è cambiata l'assistenza alle persone con dipendenza da gioco d'azzardo: «In una provincia in cui l'offerta del gioco d'azzardo è elevata, ci troviamo in una situazione di grande preoccupazione; abbiamo attivato metodi nuovi per continuare a seguire le persone a distanza, con skype o con gruppi chat. Questo per non fare sentire abbandonate le persone e i loro famigliari, in un momento ancor più difficile come questo in cui, a seguito delle chiusure di attività, scarseggiano le risorse economiche per chi ha situazioni lavorative precarie».