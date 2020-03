Pavia, 11 senza tetto ospitati al palazzetto dello Sport di Pavia

PAVIA - Un’operazione congiunta tra Comune, Protezione Civile, Croce Rossa e Caritas ha permesso di dare ricovero e assistenza ad undici persone senza fissa dimora all'interno del Palazzetto dello Sport.

Anna Zucconi, assessore alle Politiche Sociali, illustra la situazione: «Le perché hanno libertà di movimento all’interno e nella parte circostante del Palazzetto, abbiamo trovato un’ottima soluzione per queste persone che non hanno una casa dove tornare. L’impresa di pulizie effettua servizio di igienizzazione quotidiana. Durante il giorno c’è il custode del palazzetto mentre di notte volontari della Caritas si alternano per vigilare che tutto si svolga correttamente. Inoltre la consegna pasti è garantita dalla Pellegrini».