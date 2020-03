De Rodolfi, la replica di Suvilla

Ecco il testo integrale inviatoci dall'avvocato Furio Suvilla:

Egregi Signori,

con la presente si ribadisce che il sottoscritto Furio Suvilla e Vigevano Futura hanno dato informazioni assolutamente corrette, tanto ne è che la stessa nota rilasciata dall’Amministrazione dell'Istituto De Rodolfi le ha in gran parte confermate e in altre non smentite, rendendo la stessa nota priva di qualunque fondamento.

Si ritiene però singolare il silenzio tenuto sulla vicenda da parte dell’Amministrazione Comunale e del sindaco Andrea Sala, e l’uso del tutto strumentale di una nota amministrativa per fare un chiaro attacco politico a chi fornisce informazioni di interesse pubblico alla cittadinanza, che né l’amministrazione comunale né i media locali forniscono.

In merito alle dichiarazioni del Presidente di Asmv riportanti possibili azioni legali nei confronti dello scrivente e di Vigevano Futura apparse sull'articolo da Voi pubblicato in data 23 marzo scorso, si precisa che le stesse rappresentano un chiaro tentativo di intimidire, senza alcun tipo di fondamento, chi si è permesso di diffondere notizie che in realtà si volevano tenere nascoste in palese violazione di principi di trasparenza imposti dall'Ordinamento e dalla Costituzione a tutti gli enti pubblici, anche locali.

Si ritiene ad ogni modo che, vista la gravità delle circostanze ammesse dalla stessa nota amministrativa diramata dall’Amministrazione di Asmv, che hanno tra le altre cose palesemente evidenziato la chiara decisione di non sottoporre a tampone per verifica contagio da Covid-19, nonostante il manifestarsi stati febbrili importanti da parte di diversi ospiti della casa di riposo, le stesse rappresentino una chiara omissione di atti dovuti a tutela della salute sia degli ospiti che degli operatori sanitari venuti a contatto con gli stessi ospiti.

Con riferimento a dette scelte, non si comprende per quale motivo l’amministrazione e il Sindaco, pur avendo precise responsabilità normative in merito, non provvedano a richiedere l’immediata sottoposizione a tampone dei soggetti interessati onde evitare il rischio di possibili contagi.

In ultima analisi, si chiede espressamente alla Vostra testata giornalistica di provvedere con sollecitudine a rettificare la notizia inserita sia nel titolo che nel corpo dell’articolo di cui all'oggetto pubblicato in data 20 marzo 2020, relativa alla circostanza che lo scrivente Furio Suvilla sarebbe ad oggi candidato Sindaco, perché non corrispondente al vero pur essendo circostanza chiaramente nota al Vostro giornale.

Alla luce di ciò, non si comprende infatti la tendenziosità dell’articolo stesso volta a favorire l’attacco politico inserito nella nota della direzione amministrativa di Asmv, riportando circostanze consapevolmente non vere sulla posizione politica del sottoscritto Furio Suvilla.

Tanto premesso, rimango in attesa di immediata rettifica di quanto non correttamente riportato nell'articolo del 20 marzo 2020, con comunicazione avente il medesimo spazio e la medesima diffusione data allo stesso articolo, precisando che, in difetto, mi vedrò costretto ad adire le Autorità competenti.

Distinti saluti

Avv. Furio Suvilla