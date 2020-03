Il Sindaco Nai: «Dati preoccupanti, restiamo a casa»

ABBIATEGRASSO - Pubblichiamo un breve messaggio del Sindaco Cesare Nai, sulla situazione dell'epidemia da COVID-19 ad Abbiategrasso:

"Cari abbiatensi,

purtroppo devo comunicarvi dei DATI MOLTO PREOCCUPANTI che segnalano ancora una crescita importante e costante del contagio da Coronavirus nella nostra Città.

Sono addirittura 14 i NUOVI CASI, segnalati dalle autorità sanitarie, che portano a 75 il numero complessivo di nostri concittadini affetti da Coronavirus dall'inizio di questa emergenza sanitaria.

Dodici persone, lo ricordo, sono purtroppo decedute. Altre 16, fortunatamente, sono state dimesse dagli ospedali e si avviano verso la guarigione. Questi dati ufficiali, come sempre, mi sono stati comunicati dalle autorità sanitarie che provvedono a seguire sia i pazienti affetti che i loro più diretti contatti nella maniera ritenuta più opportuna.

Sono dati assolutamente preoccupanti, anche se ritengo sia necessaria qualche precisazione sia per quanto riguarda i numeri in sé, sia per quanto riguarda i tempi della loro pubblicazione:

- I dati ufficiali, che comunico appena verificati e confrontati, non giungono tutti i giorni in modo omogeneo e con la stessa puntualità. Vanno quindi valutati sulla settimana, almeno, piuttosto che giorno per giorno.

- Ho potuto constare che alcuni nominativi di persone risultate positive ai test, e delle quali ero a conoscenza in maniera ufficiosa, erano poi censiti e mi venivano comunicati da ATS con un leggero ritardo.

- La valutazione del dati va fatta sul medio periodo e probabilmente sarà ancora necessario qualche giorno per verificare i risultati dei provvedimenti messi in atto nelle ultime due settimane (visto che presumibilmente molti contagi risalgono a parecchi giorni fa, prima delle limitazioni più importanti).



Cari cittadini mi raccomando: questi sono giorni DECISIVI e FONDAMENTALI per la lotta contro il virus. Ma dobbiamo essere ancora più attenti e impegnarci al massimo, con SERIETA' e RESPONSABILITA'.

RESTIAMO A CASA e OSSERVIAMO SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE DISPOSIZIONI indicate nei decreti disposti dalle autorità competenti. NON USCIAMO DI CASA SE NON PER URGENZE REALI!».