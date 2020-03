Coronavirus: chiusura totale sino a dopo Pasqua

Altri diciassette giorni di stop. “Non dobbiamo abbassare la guardia proprio ora”, ha detto ieri in conferenza stampa il capo della Protezione Civile, Angelo Borelli. Si attendono i giorni successivi a Pasqua: se in quel periodo la curva dei contagi segnerà una costante riduzione, si potrà pensare ad una riapertura, seppur graduale, regione per regione. Nel frattempo è uscito uno studio redatto dall'Einaudi Institute nel quale si ipotizza la fine dell'emergenza Coronavirus nelle varie regioni. Che potrebbe essere tra il 5 aprile ed il 16 maggio.Lo studio, realizzato dal professor Franco Pedracchi, la prima regione italiana ad uscire dall'emergenza potrebbe essere il Trentino, il 5 aprile. La Lombardia dovrebbe essere fuori il 22 aprile. In Toscana la previsione è per il 5 maggio.