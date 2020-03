L'addio al dottor Geremia, per quindici anni Giudice di Pace

Insegnante alle medie, poi la laurea in giurisprudenza e il primo incarico (mentre faceva praticantato presso lo studio dell'avvocato Maria Spacca) come Difensore Civico al Comune di Vigevano, nominato dall'allora sindaco leghista Giuseppe Rubini. Incarico che il dottor Geremia svolse per quattro anni. Nel 2003 divenne Giudice di Pace, e svolvse l'incarico per quindici anni. «Conobbi il dottor Geremia all'epoca del suo incarico di Difensore Civico - ricorda l'avvocato Giuseppe Antonio Madeo, ultimo presidente dell'ordine forense cittadino - epoca nella quale si iscrisse al Registro dei Praticanti presso il nostro Ordine. Che lasciò quando divenne Giudice di Pace. Un Giudice di Pace serio, equilibrato, laborioso. Una persona cortese e disponibile nei confronti dei cittadini e degli avvocati». Il dottor Geremia era anche un appassionato di sport. Fu tra i primi a Vigevano a praticare squash e si allenava con un team a Novara. Nel 1991 era stato capitano della squadra di Vigevano di Giochi Senza Frontiere che vinse la finalissima a Saint Vincent.