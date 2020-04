Addio a Luisanna Dalù

VIGEVANO - E' morta Luisanna Dalù, scrittrice e compagna del pittore vigevanese Cesare Giardini. Nata in Sicilia ma di fatto napoletana d'adozione, aveva sposato il marchese Pietro Costa, che rinnegando le origini nobiliari era diventato un avvocato del Soccorso Rosso e si era dedicato alla difesa dei più poveri. Lascia il figlio Giuseppe musicista e sociologo e Marcella, avvocato e madre di Anna e Pietro. Luisanna Dalù, negli anni '70 e stata una delle leader del movimento femminista napoletano. In seguito ha lavorato al progetto del professor Basaglia a San Giulio, per la chiusura e la riforma dei manicomi psichiatrici. Ha scritto una dozzina di libri per ragazzi, pubblicati dall'editrice Detva di Napoli e dalla Loescher di Torino. Grande amica della scrittrice Milena Milani, ha scritto e lavorato per il mondo dell'arte e per il suo compagno, il pittore vigevanese Cesare Giardini, per il quale ha firmato numerosi cataloghi di mostre.