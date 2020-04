Ecco la domanda per ottenere i buoni spesa

Il Comune ha pubblicato in mattinata il modulo (scaricabile qui) da compilare e inviare via mail per ottenere i buoni spesa. A questo link i requisiti, le modalità di consegna e le informazioni necessarie. In un video pubblicato ieri il sindaco Andrea Sala ha precisato che ogni buono spesa avrà il valore di 200 euro (nucleo di una persona) e di 350 per un nucleo di due, ai quali aggiungere 100 o 150 euro per ogni persona svantaggiata o neonato presente nel nucleo familiare.