L'arcivescovo di Milano in visita a Vigevano

L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini ha incontrato nel pomeriggio di oggi il vescovo di Vigevano, Maurizio Gervasoni, per portargli la condivisione e la vicinanza della Conferenza Episcopale Lombarda della quale è presidente. L'arcivescovo di Milano sta in questi giorni compiendo visite di cortesia a tutte le diocesi della regione. Nel breve colloquio con il vescovo, avvenuto nella Sala dell'Armistizio del vescovado, si è parlato della situazione dell'emergenza Covid 19 sul territorio e di come la diocesi sta affrontando questo momento soprattutto in relazione ai malati e ai bisognosi. Monsignor Gervasoni ha illustrato le iniziative di carità e solidarietà avviate dalla diocesi e le modalità liturgiche con le quali si vivranno le imminenti celebrazioni della Pasqua. Monsignor Delpini ha poi visitato il Duomo, fermandosi per un momento di preghiera nella cappella di San Carlo e ha condiviso con il vescovo una particolare benedizione alla diocesi di Vigevano.