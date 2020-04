Coronavirus, il Rotary Club Cairoli dona tre saturimetri al reparto di Rianimazione dell'ospedale

Il Rotary Club Cairoli, presieduto da Luigi Zucca, ha donato ieri tre saturimetri professionali al reparto di Rianimazione dell'ospedale di Vigevano. «Siamo da sempre vicini a chi ha bisogno - dice Zucca - e il nostro impegno non viene meno neppure nel momento difficile che tutti stiamo vivendo. Per questo, dopo aver fornito i buoni-pasto ai militi della Croce Rossa, Croce Azzurra e Croce Verde di Vigevano, della Croce Garlaschese, della Croce d'Oro di Sannazzaro e al Soccorso di Gropello, in segno di riconoscenza per il lavoro quotidiano che svolgono al servizio di tutti, abbiamo acquistato tre saturimetri professionali per il reparto di Rianimazione dell'ospedale Vigevano che, per ovvi motivi di sicurezza, sono stati consegnati dal personale della Croce Verde con il quale abbiamo collaborato. Nei prossimi giorni - conclude Zucca - abbiamo in programma la consegna di mascherine e saturimetri ad altre strutture del territorio».