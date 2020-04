Vigevano, scuola infermieri: il caso arriva in Commissione sanità

Il futuro della scuola infermieri di Vigevano è stato portato all’attenzione della Commissione regionale sanità. Lo ha fatto ieri il consigliere Ruggero Invernizzi che nel corso della seduta ha evidenziato la problematica legata alla mancanza di docenti e di fondi. «Ho appreso del problema – spiega – e ho posto il quesito in commissione ottenendo l’assicurazione che se ne discuterà. E in un momento difficile come quello che tutti stiamo vivendo è un passaggio importante».