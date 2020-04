"No alla chiusura della scuola infermieri di Vigevano"

VIGEVANO - Preoccupati e contrariati "per la decisione del Rettore dell'Università di Pavia di sospendere le iscrizioni al primo anno di infermieristica a Vigevano, facendo presagire una chiusura definitiva nei prossimi anni". E' quanto si legge in un comunicato stampa del segretario cittadino del Pd Alessio Bertucci. "La sede di Vigevano - scrive - è un punto di riferimento non solo per la città ma per tutto il nostro territorio e deve continuare a restare aperta e ospitare i corsi. Se venisse confermata questa scelta sarebbe l'ennesimo servizio che lascia Vigevano, impoverendo ancora di più la nostra città; questa decisione ci sembra una beffa proprio perché in questo periodo di emergenza sanitaria abbiamo bisogno di infermieri come il pane. È inutile lamentarsi della carenza di personale se poi continuiamo a tagliare i posti nelle nostre università con queste scelte dissennate". "Faccio un appello - conclude Bertucci - affinché questa battaglia sia condotta da tutte le forze della città insieme, senza distinzioni di partito, facendo un fronte comune con la Regione, la Provincia e Asst. Questo perché viaggiamo tutti sullo stesso binario e non possiamo permetterci di perdere l'unica sezione universitaria a Vigevano".