Coop Lombardia, le pettorine che ti invitano a mantenere la distanza

Da sabato scorso - come ci scrive Andrea Pertegato, responsabile della comunicazione di Coop Lombardia, in tutti i supermercati della rete vendita di Coop Lombardia, tutti i dipendenti che operano in area vendita indossano la pettorina con il messaggio relativo alla distanza sociale raccomandata per la criticità sanitaria in corso. Per Coop Lombardia - dice sempre Pertegato - la sicurezza dei propri clienti e dipendenti è da sempre un valore imprescindibile ed anche in questo momento la cooperativa sta adottando tutte le misure di prevenzione utile. I clienti hanno apprezzato l’originale modalità di comunicazione.