Seimila mascherine da Icaiplast giovedì con L'Informatore

Nello spirito di solidarietà per la comunità che sta vivendo le gravi conseguenze della pandemia, ICAIPLAST SPA ha progettato e realizzato un tessuto antigoccia per la produzione di mascherine protettive ad uso civile. Grazie all’impegno, alla disponibilità ed alla sensibilità dei propri collaboratori e di tutte le risorse umane ed intellettuali coinvolte nei processi di Ricerca e Sviluppo, produttivi e logistici dell’azienda, in tempi brevissimi e superando ostacoli tecnici dati dalla difficoltà di procurare elementi accessori per il confezionamento, l'azienda vigevanese ha realizzato 6.000 mascherine che saranno distribuite gratuitamente alla nostra città in allegato al settimanale L'Informatore Vigevanese di giovedì 9 aprile 2020 e saranno rese disponibili da martedì 14 aprile anche presso l’azienda per chi ne facesse richiesta (fino all’esaurimento delle scorte).

Le mascherine saranno diffuse (2 per ciascuna copia) insieme a L’Informatore Vigevanese in vendita NELLE SOLE EDICOLE di Vigevano (ad esclusione della grande distribuzione) e FINO AD ESAURIMENTO delle scorte, che NON COPRONO L’INTERA TIRATURA del settimanale. Chi prima si recherà in edicola, dunque, avrà più probabilità di reperire le copie con annesse mascherine.

La società editrice dell'Informatore IEVVE srl ringrazia ICAIPLAST spa per averla scelta come mezzo di diffusione ai vigevanesi del prezioso presidio, tanto più utile in un momento in cui è fatto obbligo indossarlo. Le mascherine sono ad uso civile, lavabili e riutilizzabili.