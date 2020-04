Pavia, il nuovo Prefetto è la dottoressa Rosalba Scialla

A seguito di pubblici concorsi, è entrata a far parte di varie Amministrazioni, ricoprendo numerosi incarichi: Consigliere delle Segreterie presso l’Università degli Studi di Milano e, nell’ambito della carriera prefettizia, Viceprefetto presso le Prefetture di Vicenza, Verona e Milano, in quest’ultima sede ha svolto attività di Capo Ufficio stampa, pubbliche relazioni, cerimoniale, affari generali e Capo Segreteria del Comitato Metropolitano. Trasferita a Roma, ha ricoperto l’incarico di Capo Gabinetto del Commissario Straordinario antiracket e antiusura e, successivamente, del Commissario per le vittime dei reati di tipo mafioso presso il Ministero dell’Interno. Nel 2015 nominata Capo di Gabinetto presso il Dipartimento per le Politiche del Personale della Amministrazione civile e per le Risorse Strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno.

Con delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2016 è stata nominata Prefetto.

La nomina della dottoressa Scialla è arrivata lunedì dal Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Prende il posto della dottoressa Silvana Tizzano.