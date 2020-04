Asm Energia: vicini a te, anche a distanza

Si può contattare il Servizio Clienti, dal lunedì al giovedì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17, il venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 15.30, chiamando il numero 0381.697211, inviare una mail all’indirizzo asmenergia@asmenergia.com, oppure accedere in ogni momento al sito www.asmenergia.com. Asm Energia S.p.A. ricorda inoltre a tutti i suoi Clienti che esiste l’opportunità di evitare di uscire di casa per pagare le bollette di luce e gas: basta scegliere di addebitarle direttamente sul conto corrente. Il pagamento avviene in automatico alla scadenza, si può verificare l’importo in anticipo rispetto all’addebito e il mandato può essere revocato in qualsiasi momento.

PERCHÉ SCEGLIERE L’ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE?

È comodo: non dovrai più preoccuparti delle scadenze e la tua banca (o filiale postale) provvederà ad addebitare il pagamento sul conto cor- rente il giorno esatto della scadenza della bolletta.

Conveniente: il servizio di addebito diretto in conto corrente non ha costi. Verifica la gratuità dell’operazione presso la tua banca.

Sicuro: continuerai a ricevere le tue bollette in anticipo rispetto all’addebito, potrai verificarne l’importo ed eventualmente richiedere la sospensione dell’addebito o il rimborso del pagamento. Inoltre, se scegli di addebitare le tue bollette sul conto ti sarà restituito il deposito cauzionale.

Il deposito cauzionale, eventualmente già versato in precedenza, verrà restituito, in conformità alla normativa, ai clienti gas con consumi inferiori ai 5.000 mc/anno e ai clienti elettrici domestici alimentati in bassa tensione.

Inoltre, a seguito dell’inevitabile rallentamento dell’attività di recapito cartaceo, Asm Energia S.p.A. consiglia a tutti i Suoi Clienti di scegliere il servizio di “bolletta online”: un modo semplice e sicuro che ti permette di ricevere la bolletta tramite posta elettronica il giorno stesso dell’emissione. Potrai consultarla in qualsiasi momento e ovunque tu sia.

PERCHÉ RICEVERE LA BOLLETTA ONLINE?

È gratuita: la bolletta digitale non ha costi e la ricevi direttamente all’indirizzo mail da te indicato.

Veloce: elimina i tempi di spedizione.

Pratica: il rischio che la tua bolletta venga persa durante la spedizione verrà azzerato.

Semplice: puoi visualizzare le tue bollette ovunque tu sia, da smartphone, tablet e pc e archiviarle in formato digitale per averle sempre a disposizione.

Sostenibile: contribuisci al rispetto dell’ambiente riducendo l’uso di carta e le emissioni di anidride carbonica prodotte per il trasporto e la consegna delle bollette.

Per richiedere entrambi i servizi:

Consulta il sito www.asmenergia.com

Manda una mail a asmenergia@asmenergia.com

Chiama il numero 0381.697211