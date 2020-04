Emergenza Coronavirus, Vigevano chiude il Cimitero fino al 4 maggio

L’ordinanza è stata firmata poco fa dal sindaco Andrea Sala. I cimiteri di Vigevano e delle frazioni Piccolini, Sforzesca e Morsella, saranno chiusi da domani (giovedì) sino al prossimo 4 maggio. «Abbiamo resistito finché abbiamo potuto - ha detto il primo cittadino - anche perché la situazione la stavamo monitorando e non si sono mai registrati assembramenti. Sappiamo il valore e l’affetto dei vigevanesi verso il culto del morti. E non volevamo precludere la possibilità alle persone di recarsi a pregare sulla tomba dei propri cari. Ora le disposizioni regionali mi dicono che devo obbligatoriamente chiudere. E davanti alla legge ci dobbiamo adeguare». Vigevano, insieme a Pavia e Voghera, era una delle poche realtà provinciali che non aveva ancora deciso per la chiusura del cimitero. La stragrande maggioranza dei centri lo aveva già fatto. Ora c’è l’ordinanza regionale che impone la chiusura.