Sky sport: sconti per Covid-19 "nascosti"

"Sarebbe stata un'ottima notizia, quella che finalmente Sky si è decisa ad accogliere la nostra richiesta, facendo uno sconto agli abbonati di Sky Sport e Sky Calcio per l'impossibilità di trasmettere quanto promesso loro. Peccato che abbiano rovinato tutto, intanto perché lo sconto non è automatico, non avviene di default, ma va esplicitamente chiesto, con la conseguenza che molti non lo reclameranno", afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.

"In secondo luogo, perché la notizia dello sconto non è stata comunicata adeguatamente, non è apparsa praticamente su nessun organo di informazione, non è nell'home page del sito di Sky e, per scoprirla, il cliente deve organizzare una caccia al tesoro, andando appositamente nella pagina nascosta del Fai da te. Quindi molti clienti non lo verranno a sapere - prosegue Dona - In terzo luogo, lo sconto è solo fino al 31 maggio, quando è di tutta evidenza che, per via della mancata messa in onda degli Europei, delle Olimpiadi e della Formula 1, andava esteso fino a settembre".

"Senza contare, infine, che non si tratta di una gentil concessione di Sky, di un atto di liberalità come vogliono far credere ai loro clienti (è scritto nell'annuncio: "vogliamo esserti ancor più vicino" ndr), ma di un atto dovuto, che pure non escluderà contenziosi per tutte quelle persone che riterranno di aver subito un maggior danno. Per gli abbonati di Sky Sport e Sky Calcio si è verificata, infatti, una indubbia diminuzione di contenuti e, per quanto non sia un disservizio, la legge prevede che sia il fornitore dell'obbligazione divenuta impossibile a sobbarcarsene il costo" conclude Dona.