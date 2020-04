Abbiategrasso, non ci sono nuovi casi. Il sindaco Nai: «Ma non è il momento di abbassare la guardia»

Una situazione che si sta stabilizzando anche se resta ancora estremamente seria. Ieri ad Abbiategrasso non è stato segnalato alcun nuovo caso di infezione da Coronavirus. "Come abbiamo spesso ribadito - sottolinea il sindaco Cesare Nai - per comprendere il vero significato dei numeri occorre contestualizzarli nel medio termine. E' comunque reale una stabilizzazione rispetto a quanto segnalato nei giorni scorsi; ecco perché i prossimi aggiornamenti saranno limitati alla sola necessità di comunicare variazioni di rilievo. Visto il quadro ancora molto serio - aggiunge ancora il primo cittadino abbiatense - invito tutti gli abbiatensi, che in questo periodo si stanno comportando in modo esemplare, a non abbassare la guardia anche nei prossimi giorni di festa». Al momento ad Abbiategrasso i casi di infezioni da Coronavirus sono 131; 11 sono le persone ricoverate e 30 quelle dimesse, mentre altre 71 persone sono seguite dal personale sanitario presso le loro abitazioni. I deceduti sono 19. Attualmente ci sono anche 250 persone in quarantena.