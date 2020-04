Vigevano, la Croce Azzurra a disposizione dei supermercati per la consegna della spesa

La Croce Azzurra di Vigevano ha avviato un servizio di collaborazione con il supermercato Carrefour di via Gravellona 30 per la consegna delle spese a domicilio. «Ci è stata chiesta la disponibilità per dare una mano – spiegano dall’associazione vigevanese – perché le richieste sono aumentate di molto. Ovviamente abbiamo accettato. Allo stesso modo siamo a disposizione di tutte quelle strutture, specialmente quelle più piccole, che hanno difficoltà nell’effettuare le consegne a casa. E' opportuno specificare che si tratta di un servizio differente da quello, già avviato da tempo, per la consegna domiciliare della spesa e dei medicinali effettuato anche dalle altre associazioni di soccorso».

Tra le varie iniziative proposte dalla Croce Azzurra merita una segnalazione quella destinata a bambini e ragazzi di tutte le età ai quali è stato richiesto di inviare un disegno che deve avere come tema “Andrà tutto bene”. I lavori possono essere inviati all’indirizzo mail: assistenza@azzurravigevano.it. I disegni verranno pubblicati online e, una volta terminata l’emergenza, costituiranno il materiale per una mostra presso la sede.