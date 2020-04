Coronavirus, un drone sorvolerà il territorio di Gambolò

Un drone sorveglierà dall’altro il territorio di Gambolò per accertare che nessuno si muova nei giorni delle feste pasquali senza validi motivi. «Si tratta di un supporto all’attività della polizia locale – spiegano il sindaco Antonio Costantino e il suo vice Antonello Galiani – che in questo periodo sta facendo turni lunghissimi. Abbiamo chiesto anche l’appoggio della Protezione civile – aggiungono – perché sembra che gli spostamenti delle persone non accennino a diminuire. Il drone – proseguono sindaco e vice-sindaco – volerà sul territorio del capoluogo e delle frazioni e sarà pilotato da un ingegnere residente a Gambolò che dispone del patentino Enac. In caso di assembramenti consentirà alla polizia locale di intervenire sul posto in tempo reale. Come amministrazione – concludono Costantino e Galiani – temiamo che in vista delle feste di Pasqua e con le condizioni meteo favorevoli molte persone usciranno di casa senza validi motivi. Ringraziamo nella circostanza tutti coloro che, partendo dalla polizia locale, si stanno mettendo a disposizione per aiutare a rispettare le disposizioni vigenti».