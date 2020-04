Sartirana, pacchi alimentari da Auser

SARTIRANA - Nei giorni scorsi Auser Sartirana Solidale, con la collaborazione di Sartirana Market e di Coop Sartirana, ha predisposto 60 pacchi alimentari da distribuire a famiglie bisognose e in difficoltà in questo periodo di assoluta emergenza comunitaria, gli aiuti sono stati interamente finanziati con risorse dell’Auser locale. I pacchi alimentari, contenenti generi a lunga conservazione, sono stati consegnati alla Parrocchia e al Comune di Sartirana affinché li distribuiscano nell’ambito dell’assistenza caritatevole e sociale svolta. "Anche in queste settimane di blocco la locale Auser non smette di essere vicina a chi ha bisogno

supportando le Istituzioni e le realtà che agiscono in prima linea nell’assistere le persone - commenta il presidente di Auser Sartirana, Alberto Lasagna - Ora che i trasporti ordinari sono, ovviamente fermi, è stato messo a disposizione del Comune di

Sartirana un automezzo, utilizzato dalla locale Protezione Civile, per la consegna della spesa e dei generi di prima necessità.

Pur avendo interrotto le attività ordinarie si è reinventata l’attività in concerto con tutte le strutture che operano sul territorio così da poter essere d’aiuto per tutte le nostre comunità".