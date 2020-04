Pavia: parcheggi gratuiti sino al 3 maggio

Il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, per agevolare la cittadinanza in questa fase di emergenza e a fronte della riduzione del trasporto pubblico per motivi igienico-sanitari, ha disposto con ordinanza la proroga dal 16 aprile al 3 maggio della sosta gratuita nei parcheggi a sosta regolamentata in gestione ad ASM Pavia. Il testo ordinanza, recita il comunicato stampa, è scaricabile dal sito internet del Comune.