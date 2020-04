Covid-19: due nuove app per i cittadini di Vigevano

Le due nuove funzionalità, che gli utenti troveranno disponibili in aggiunta a quelle già utilizzabili, sono le seguenti:

Coda al negozio. Qualunque cittadino può segnalare una delle seguenti situazioni: Assenza coda, Coda di meno di 10 persone,

Coda di 10-20 persone, Coda oltre 60 persone. La segnalazione è visibile sulla mappa per tutti gli altri cittadini, in modo che possano dirigersi verso altri negozi. Allo stesso tempo può diventare una informazione di interesse anche per la Polizia Locale, al fine di monitorare situazioni che potrebbero essere causa di problemi viabilistici o di eccessivo assembramento.

Richiesta assistenza volontari. I Cittadini potranno segnalare uno stato di reale difficoltà proprio o di altre persone. Sono al momento presenti le seguenti categorie: Richiesta intervento volontari per spesa, Richiesta intervento volontari per farmaci. Le segnalazioni saranno prese in carico in prima battuta dalla Polizia Locale e inoltrate nel caso, al COC del Comune, per la presa in carico e la gestione della segnalazione.