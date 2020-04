“I garlaschesi hanno un cuore grande”: donate 650 mascherine

L'iniziativa è partita da un cittadino di Garlasco, Salvatore Di Marco, che ha coinvolto una serie di amici: Francesco Carlucci, l'azienda agricola Tex Ranch, la locale squadra di calcio, Tenuta della Principessa, Massimo Gomme, Elettrauto Costec2000, Tabaccheria del Corso, per raccogliere fondi al fine di acquistare mascherine. 650 quelle arrivate oggi e donate alle forze dell'ordine della città ed alla Croce Garlaschese. “In questo momento di grande difficoltà - dice Di Marco - ci siamo adoperati per una raccolta fondi per l'acquisto di mascherine FFP2 da donare a tutte quelle persone che hanno rischiato e rischiano ancora la loro salute per tutti noi”.