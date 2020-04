Gli Amatori Cassolo in campo contro l'emergenza

Scende in campo contro il virus anche la squadra di calcio degli Amatori. L’associazione sportiva dilettantistica Gruppo Sportivo Cassolnovo, per tutti in paese “Amatori Cassolo”, ha consegnato nelle mani del sindaco Luigi Parolo 2700 mascherine di tipo chirurgico. Verranno distribuite alla cittadinanza. «Non appena ho comunicato ai miei tesserati l’intenzione di dare corso all’iniziativa – dice il presidente Alberto Frascarolo – ci sono stati fin da subito grande entusiasmo e disponibilità da parte di tutti. Nel giro di pochi giorni infatti abbiamo raccolto una discreta somma che, assieme al contributo della società stessa, ci ha permesso di acquistare un elevato numero di dispositivi da donare al nostro paese. Nei momenti di emergenza è normale che chi opera sul territorio si attivi per aiutare concretamente la propria comunità ed i nostri ragazzi hanno colto a pieno lo spirito dell’associazione».