«Test sierologici in tutte le Province». I sindaci pavesi scrivono alla Regione

I test sierologici saranno effettuati da martedì 21 aprile (si stima 20 mila al giorno) ad operatori sanitari e cittadini che devono tornare a lavoro, cominciando dalle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi. Antonio Riviezzi, primo cittadino di Broni e presidente del consiglio di rappresentanza dei sindaci dell’Ats di Pavia, ha scritto alla Regione per richiedere che «i test siano effettuati in tutte le Province, partendo dalle categorie più esposte al rischio contagio». Intanto, oggi il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso «grandissima soddisfazione per la marcatura CE del test sierologico sviluppato in collaborazione con l’IRCCS San Matteo di Pavia. La battaglia contro il Coronavirus è ancora lunga, ma grazie ai nostri ricercatori vinceremo noi».