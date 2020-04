Coronavirus, il commissario Arcuri: «Per ripartire necessario garantire salute e sicurezza ai cittadini»

“E’ sbagliato far passare il messaggio di un conflitto tra salute e ripresa economica”. Lo ha detto questa mattina il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, che ha voluto indicare le strategie per il ritorno alla normalità. «E’ necessario muoversi con prudenza in questi mesi – ha detto – senza salute la ripresa di fatto durerebbe pochissimo; i due aspetti devono essere tenuti insieme. Bisogna ripartire garantendo salute e sicurezza al numero più alto possibile di cittadini». Nel segnalare la disponibilità delle mascherine («le regioni nei loro magazzini ne hanno oltre 39 milioni») ha aggiunto che «lavoriamo per arrivare a fissare un prezzo massimo per la vendita». Sulla app per il tracciamento dei contatti ha sottolineato di aspettarsi una adesione di almeno il 70% della popolazione, mentre la gara per l’aggiudicazione dei test sierologici sarà completata entro il 29 aprile. Poi il terribile riscontro della devastazione provocata dal Coronavirus in Lombardia. «In due mesi – ha detto – sono morte 11.851 persone, cinque volte di più delle vittime registrate nella regione nei cinque anni della Seconda Guerra Mondiale».